Shakira in lacrime e con il cuore in mano per colpa della "Monotonia"

Shakira va dritta al punto: nel video di "Monotonia" (in duetto con il portoricano Ozuna) si mette a nudo di fronte al suo pubblico e non nasconde l'atroce dolore per la separazione con il calciatore Gerard Piqué. La fine dell'amore e la scoperta dei tradimenti le hanno strappato il cuore dal petto e creato una voragine, che forse non si rimarginerà mai più.

"Monotonia" è l'attesissimo secondo singolo del prossimo progetto musicale di Shakira e segue l'enorme successo del suo ultimo singolo "Te Felicito" insieme a Rauw Alejandro, che ha raggiunto la vetta della classifica Billboard Latin Airplay all'inizio di quest'anno.

Il singolo racconta la fine di un amore, che si è consumato a poco a poco per colpa dell'abitudine e dell’indifferenza reciproca. Non c'è più rabbia, solo l'accettazione di un addio doloroso ma ormai inevitabile. Nel video del brano, diretto alla stessa Shakira insieme a Jaume de la Iguana, la cantante si trascina triste tra le corsie di un supermercato quando riceve un colpo di bazooka in pieno petto da Ozuna. Con immagini crude e a tratti splatter, la popstar colombiana mostra tutta la sua fragilità di fronte alla fine di un amore che credeva eterno.

Le frecciatine a Gerard Piqué

Nel testo non mancano le frecciatine all'ex Gerard Piqué: "Stavo correndo per qualcuno che per me neanche camminava. Questo amore non è morto, ma non c'è più nulla di ciò che c'era prima", "Ti sei dimenticato di ciò che siamo stati", "mi hai lasciato per il tuo narcisismo", "le tue labbra non sanno più di nulla", "sei freddo come a Natale".

Artista da record

Shakira ha venduto più di 80 milioni di copie in tutto il mondo e durante la sua carriera ha vinto 3 Grammy Awards e 12 Latin Grammy Awards, oltre a numerosi World Music Awards, American Music Awards e Billboard Music Awards. È l'artista latina più cliccata su YouTube e una delle 10 più visualizzate di tutti i tempi, con più di 20 miliardi di views, oltre a essere l'artista femminile latina con più stream su Spotify. Con oltre 10 miliardi di stream, è una delle artiste femminili con il maggior numero di ascolti streaming di sempre. Attualmente

sta registrando il suo prossimo album in studio.



Shakira sempre addosso a Gerard Piqué

Dodici anni di relazione non si cancellano certo con un colpo di spugna e, ironia della sorte, anche Gerard Piqué (che ora fa coppia fissa con la 23enne Clara Chia Marti) sarà costretto a ricordarsi costantemente della sua ex in campo. Al momento sulla casacca del Barcellona campeggia un gufo, in omaggio al rapper Drake, ma il prossimo artista che comparirà sulla maglia potrebbe essere proprio Shakira, L'artista ha infatti da poco festeggiato il miliardo di stream per il brano "Hips don't lie", record che potrebbe catapultarla sulla camiseta dei blaugrana.

I tradimenti di Piqué

Mentre Shakira si strugge dal dolore, Gerard Piqué si è già consolato con la studentessa 23enne Clara Chia Martì. I due erano stati pizzicati insieme in atteggiamenti inequivocabili già la scorsa estate e sarebbe stata proprio la relazione a determinare la fine della relazione. Clara però non sarebbe stata l'unico "terzo incomodo" e tra le donne del calciatore ci sarebbe stata anche un'amante d'eccezione: la top model Bar Refaeli.