Dario Morello, nato nel 1983 e originario della Calabria, è un pugile professionista affermato nel panorama italiano. La sua carriera sportiva lo ha portato a distinguersi sul ring grazie a tecnica e determinazione, mentre sui social è seguito da una nutrita comunità di appassionati. Pur appartenendo a mondi molto diversi, quello della musica e quello dello sport, lui e Serena Brancale hanno costruito una relazione solida, scegliendo di vivere il loro amore con grande discrezione e senza esporsi eccessivamente sotto i riflettori.