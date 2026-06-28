Serena Brancale, dolce dedica al fidanzato Dario per il compleanno: "Auguri amore grande"
La cantante pugliese celebra sui social il compleanno del compagno Dario Morello: il pugile professionista è da tempo al suo fianco, lontano dai riflettori ma sempre presente nella vita dell'artista
Un compleanno da festeggiare con parole d'amore. Serena Brancale ha voluto rendere omaggio al fidanzato Dario Morello nel giorno del suo compleanno, condividendo sui social un messaggio ironico e affettuoso accompagnato da alcune immagini della loro vita insieme. La cantante, reduce dai festeggiamenti per il compleanno della sorella Nicole, ha dedicato un pensiero speciale anche al compagno, confermando ancora una volta la solidità del loro legame.
Il messaggio pubblicato sui social
Per l'occasione, l'artista ha scelto un augurio originale, mescolando ironia e romanticismo. "Se nell'Antica Grecia esistevano gli oratori, saresti stato uno spartano con l'hobby della retorica e dei karaoke" ha scritto Serena Brancale, concludendo il post con una frase semplice ma significativa: "Auguri amore grande". Il messaggio che ha conquistato i fan della cantante.
Chi è Dario Morello
Dario Morello, nato nel 1983 e originario della Calabria, è un pugile professionista affermato nel panorama italiano. La sua carriera sportiva lo ha portato a distinguersi sul ring grazie a tecnica e determinazione, mentre sui social è seguito da una nutrita comunità di appassionati. Pur appartenendo a mondi molto diversi, quello della musica e quello dello sport, lui e Serena Brancale hanno costruito una relazione solida, scegliendo di vivere il loro amore con grande discrezione e senza esporsi eccessivamente sotto i riflettori.
Un rapporto vissuto lontano dal gossip
La coppia ha sempre preferito proteggere la propria privacy, condividendo solo occasionalmente momenti della vita quotidiana. Proprio per questo motivo, la dedica pubblicata in occasione del compleanno di Dario rappresenta un'eccezione che non è passata inosservata tra i follower dell'artista. In una delle rare occasioni in cui ha parlato pubblicamente della relazione, Serena Brancale aveva raccontato quanto il compagno rappresenti un punto di riferimento nella sua vita personale e professionale: "Lui è il mio primo fan" aveva spiegato la cantante, sottolineando come Dario la sostenga in ogni scelta artistica e affronti con entusiasmo ogni nuovo progetto.