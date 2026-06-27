Serena Brancale celebra il compleanno della sorella Nicole con una dedica social
La cantante ha festeggiato il compleanno della sorella Nicole con una serata ad Alberobello, confermando ancora una volta il profondo rapporto che le unisce
Un semplice "Auguri" accompagnato da un cuore rosso è bastato a emozionare i fan. Nel giorno del compleanno della sorella Nicole, Serena Brancale ha condiviso sui social uno scatto dal forte valore simbolico. Un gesto semplice, ma capace di raccontare un rapporto costruito negli anni sulla complicità, sull'affetto e su una passione comune che ha sempre fatto da collante: la musica.
Un legame che va oltre il palco
Quella tra Serena e Nicole Brancale è una storia di famiglia che si intreccia con quella artistica. Le due sorelle hanno condiviso momenti importanti della carriera della cantante, fino alla recente esibizione sul palco del Festival di Sanremo, dove Serena ha reso omaggio alla madre scomparsa, Maria, accompagnata proprio dalla direzione musicale della sorella. Nicole, musicista e punto di riferimento nella vita dell'artista barese, è stata più volte indicata da Serena come una figura fondamentale nel suo percorso umano e professionale.
In un'intervista rilasciata in passato, la cantautrice aveva raccontato di essere cresciuta osservando la sorella inseguire il proprio sogno musicale, spiegando come quell'esempio abbia alimentato anche la sua vocazione artistica. Un rapporto fatto di condivisione, sostegno reciproco e della capacità di affrontare insieme sia i momenti più felici sia quelli più difficili.
Festa ad Alberobello dopo il concerto
Dopo il concerto del suo tour estivo ad Alberobello, Serena ha scelto di prolungare la serata festeggiando il compleanno di Nicole in una trattoria del centro storico della cittadina pugliese. Una serata all'insegna della semplicità, trascorsa nella terra d'origine della cantante, che mantiene un legame profondo con la Puglia nonostante oggi viva a Roma.
La famiglia come punto fermo
Il rapporto con Nicole è solo una parte del forte legame che Serena Brancale conserva con la sua famiglia. Dopo la scomparsa della madre, Serena ha raccontato di aver sentito il bisogno di essere un punto di riferimento per lui, cercando di trasmettergli forza e speranza in un momento particolarmente doloroso della loro vita. Un'esperienza che ha reso ancora più saldo il rapporto tra i tre fratelli, uniti dalla volontà di custodire il ricordo della madre e di affrontare insieme ogni nuova sfida.