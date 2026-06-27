Quella tra Serena e Nicole Brancale è una storia di famiglia che si intreccia con quella artistica. Le due sorelle hanno condiviso momenti importanti della carriera della cantante, fino alla recente esibizione sul palco del Festival di Sanremo, dove Serena ha reso omaggio alla madre scomparsa, Maria, accompagnata proprio dalla direzione musicale della sorella. Nicole, musicista e punto di riferimento nella vita dell'artista barese, è stata più volte indicata da Serena come una figura fondamentale nel suo percorso umano e professionale.