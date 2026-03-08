Serena Brancale: "Mi piacerebbe diventare mamma"
La cantautrice, reduce dalla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, rivela a "Verissimo" il suo desiderio di maternità
© Da video
La cantautrice Serena Brancale, reduce dalla partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo dove si è posizionata al nono posto con il brano Qui con me, ha rivelato il suo desiderio di maternità nel salotto di "Verissimo".
"A me piacerebbe, mi è venuto il desiderio grazie ad Alessandra (Amoroso, ndr) durante Serenata (brano di successo in cui hanno duettato, ndr) lei era sempre più bella, con questo pancione, questa pelle, questi occhi, felice, bellissima, mi ha fatto venire voglia" ha spiegato la cantante.
Alla domanda di Silvia Toffanin se il fidanzato Dario è al corrente di questo suo desiderio, la cantante ha risposto di sì, aggiungendo: "A lui piacerebbe". "Dobbiamo capire come fare perché siamo pieni di impegni, di cose belle da fare", ha concluso Serena Brancale.