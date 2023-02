Selena Gomez, spettinata, senza trucco e... con un brufolo: "Questa sono io"

con un brufolo: "Me", scrive la cantante postando una serie di selfie su Instagram, ovvero "Questa sono io". Senza make up e con alcune piccole imperfezioni del volto in bella vista la popstar e attrice, 30 anni, rinnova il suo messaggio di body positivity, di cui è ormai diventata portavoce. E ai suoi oltre 375 milioni di follower sui social ricorda come le critiche degli hater non la riguardino più e di come abbia imparato ad amare se stessa così come è.

E proprio contro l'ennesimo attacco di body shaming, l'ex stellina Disney ha dovuto fare i conti poche settimane fa. Ai Golden Globe 2023 è infatti stata bersagliata da critiche e commenti che riguardano la sua forma fisica. Selena però è passata al contrattacco come in passato e su Instagram ha risposto: "Sono un po' in carne perché me la sono goduta durante le vacanze di Natale, ci ho dato dentro. Ho preso qualche chilo ma non mi interessa".





Una risposta alla quale la cantante è arrivata dopo anni in cui ha dovuto fare i conti con critiche continue al suo corpo e commenti impietosi da parte degli hater.

Li stessi ricevuti anche a Capodanno, dopo aver postato alcuni scatti al mare insieme a Brooklyn Beckham, Nicola Peltz e altri amici. Anche in quel caso in molti l'avevano apostrofata per essere vistosamente sovrappeso.

In un video su TikTok poi, poche settimane fa, un lieve tremore alle sue mani, aveva nuovamente scatenato gli hater, costringendo la Gomez a spiegare che si tratta di una delle conseguenze della malattia di cui soffre, ovvero il Lupus, a causa del quale ha subito un trapianto di rene nel 2017.

La malattia Ed è sempre a causa del Lupus che il suo corpo subisce così tante variazioni di peso: "Onestamente, non mi importa del mio peso poiché la gente avrebbe comunque qualcosa di cui lamentarsi: 'Sei troppo magra', 'Sei troppo grassa', 'Questo non va bene'...", ha scritto in un post, dopo l'ennesimo attacco.

Proprio per questo Selena si era presa un lungo periodo di pausa dai social.

L'amore Adesso però è tornata più consapevole e matura che mai. Sarà anche merito dell'amore. Secondo le ultime notizie di gossip infatti, rilanciate dai magazine americani, Selena Gomez starebbe frequentando il musicista del duo di musica pop-elettronica The Chainsmokers, Drew Taggart. I due non fanno nulla per nascondersi, vivono questo flirt sotto la luce del sole. I paparazzi sono pronti a immortalare la coppia che sarebbe già stata avvistata a New York, in una pista da bowling. Ormai è solo questione di giorni...

E accanto alle critiche, tanti sono anche i messaggi di incoraggiamento: "Sei bellissima. Non ti serve il trucco", oppure: "Ti ammiro, Selena. Mi incoraggi (in realtà ci) a mostrare la bellezza che è dentro di noi su questo soffocante social media che è Instagram dove tutti hanno bisogno di essere sempre perfetti e felici... Grazie per averci aiutato... Grazie per avermi aiutato".