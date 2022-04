Selena Gomez contro gli hater: "Sono perfetta così, non mi importa del mio peso"

Sono perfetta così come sono. Non mi importa del mio peso". Sceglie l'ironia su Tik Tok Selena Gomez per combattere gli hater che le fanno body shaming . L' ex stellina Disney infatti da anni è affetta da una malattia che le fa oscillare il peso...

"Onestamente, non mi interessa del mio peso perché la gente criticherà comunque - prosegue - 'Sei troppo magra', 'Sei troppo grassa'…. ".

Secondo la cantante le critiche per la prima volta sono arrivate nel 2015 quando ha posato nuda per la copertina dell'album "Revival". "Mentre andavo all’aeroporto mi sono sentita urlare per la prima volta 'Sei grassa!'...", ha raccontato in un'intervista a "Us Weekly". La Gomez per gli episodi di bullismo è finita anche in rehab "per un crollo emotivo".

La 29enne dal 2013 combatte contro una malattia autoimmune, il Lupus, e nell’ottobre 2017 ha ricevuto un trapianto di rene. Una malattia che influisce anche sul suo peso, come ha più volte spiegato Selena. Ma agli odiatori sui social poco importa...

