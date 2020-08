Selena Gomez è una sexy pin up in bikini nel video del nuovo singolo con le Blackpink

Look solare e retrò in bikini a righe bianche e rosse per Selena Gomez , che nel video del nuovo singolo “Ice Cream”, inciso con il gruppo femminile coreano Blackpink, è una sexy pin-up. Da oltre un anno la cantante non appariva in costume sui social. Gli ultimi scatti in due pezzi risalgono al febbraio 2019.

Selena Gomez sexy pin-up in bikini nel video del nuovo singolo Instagram 1 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Da video 16 di 16 Da video 16 di 16 Da video 16 di 16 Da video 16 di 16 Da video 16 di 16 Da video 10 di 16 Da video 11 di 16 Da video 12 di 16 Da video 13 di 16 Da video 14 di 16 Da video 15 di 16 Da video 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci



Dettagli marinière e un look che ricorda quello di Marilyn Monroe per la bella popstar che appare raggiante nel video della nuova canzone "Ice Cream", uscita il 28 agosto, prodotta da Tommy Brown e co-scritta dalle Blackpink, da Selena Gomez e da... Ariana Grande, che ha scritto: "Orgogliosa di questa squadra ed entusiasta di questo progetto! Tanto amore per questo team e per queste ragazze".

Il 2020 sembra essere un anno d’oro per le Blackpink, star del K-Pop, che si sono ritrovate anche nell’album di Lady Gaga, “Chromatica”, con la hit “Sour Candy”.

E anno proficuo anche per Selena Gomez. La cantante e attrice è diventata anche chef. Alle prime armi. La sua nuova missione è ai fornelli, protagonista di un nuovo programma su HBO Max che si intitola "Selena + Chef", un cooking show in cui la Gomez, che non gode di una buona reputazione in cucina, si cimenta nella preparazione di ricette sotto la guida di chef famosi.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI