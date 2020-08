Selena Gomez si mette ai fornelli: star di un nuovo cooking show

Cantante, attrice e ora anche chef. Alle prime armi. La nuova missione di Selena Gomez è ai fornelli. La star è la protagonista di un nuovo programma su HBO Max intitolato "Selena + Chef" , un cooking show in cui la Gomez, che non gode di una buona reputazione in cucina, si cimenta nella preparazione di ricette sotto la guida di chef famosi.

"Dopo che è rimasta confinata in casa, Selena ha passato più tempo in cucina di quanto immaginiate" spiegano da HBO Max. "Ma malgrado i suoi numerosi talenti, resta da vedere se cucinare è uno di essi".

A causa delle misure restrittive per la pandemia di Covid-19, le lezioni di cucina sono state registrate in remoto con ognuno degli chef e Selena dalle loro rispettive case, in video chiamata. Tra gli chef coinvolti Angelo Sosa, Antonia Lofaso, Candice Kumai, Daniel Holzman, Jon & Vinny, Ludo Lefebvre, Nancy Silverton, Nyesha Arrington, Roy Choi e Tanya Holland che guidano la Gomez di volta in volta in una serie di ricette di diverse difficoltà tra piatti rinomati e succulenti.

Nei 10 episodi della prima stagione Selena si rimbocca le maniche e ce la mette tutta, anche se a volte finisce per combinarne di tutti i colori. Come si vede dal trailer manda a fuoco quello che sta preparando in forno, serve un soufflé crudo e inorridisce davanti a un polpo da pulire. Nello show compaiono anche i suoi nonni e alcuni amici, cavie dei manicaretti preparati dalla 28enne.

