Selena Gomez è pronta a tornare con "Rare"

Dopo la pubblicazione dei singoli “ Lose You To Love Me ” - brano che ha ottenuto il suo primo numero 1 nella classifica Billboard Hot 100 - e “ Look At Her Now ” Selena Gomez annuncia l’uscita del suo nuovo album, dal 10 gennaio. La popstar ha annunciato il titolo, "Rare" e la tacklist, composta da tredici brani tra cui due feat: con 6LACK e Kid Cudi.

LEGGI ANCHE > Selena Gomez ha una crisi di panico prima dello show





"Rare" è già disponibile per il pre-order e sarà acquistabile in diversi formati: cd standard, box con foto customizzate, una versione deluxe che includerà i singoli già editi "Wolves" feat. Marshmello, "Back To You", "Bad Liar", "It Ain't Me" con Kygo, e "Fetish" featuring Gucci Mane.





Quanto ai nuovi brani, oltre ai due singoli già usciti ecco la tracklist: "Rare", "Dance Again", "Ring", "Vulnerable", "People You Know", "Let Me Get Me", "Crowded Room" (feat. 6LACK), "Kinda Crazy", "Fun", "Cut You Off" e "A Sweeter Place" (Feat. Kid Cudi).



TI POTREBBE INTERESSARE: