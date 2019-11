Selena Gomez ha una crisi di panico prima dello show, ma sale sul palco e canta col suo nuovo tattoo sulla coscia

Il palco degli American Music Awards, l'altra sera, è stato per Selena Gomez un bel banco di prova. Dopo due anni di stop la cantante è tornata ad esibirsi davanti al pubblico. Ma la tensione ha avuto la peggio. Nel backstage prima del suo show Selena ha avuto una crisi di panico, come riferiscono fonti vicine alla popstar, che è comunque salita sul palco e ha cantato mostrando il nuovo tattoo sulla coscia, fatto appositamente per l'esibizione.

Negli ultimi due anni Selena si è allontanata dalla musica e dalla scena discografica internazionale per ragioni prevalentemente legate alla sua salute. Adesso però sembra essere tornata in gran forma e lo dimostra il nuovo disco, un nuovo look e anche un nuovo tattoo-ì. La Gomez lo ha mostrato in uno scatto collage sul suo profilo Intagram, a poche ora dall'inizio dello spettacolo. Si tratta del disegno di due mani giunte a preghiera, mentre reggono un rosario, posizionato sulla parte alta della coscia. Che abbia intrapreso la strada del misticismo?

Certo è che nonostante la crisi di panico la popstar è salita sul palco e come riferisce la fonte: "ra nervosa. Era un'esibizione importante Voleva davvero dare il massimo". Su Twitter un collaboratore del team degli Ama ha confermato l'accaduto scrivendo: ""Selena Gomez ha avuto un attacco di panico prima di salire sul palco. Il suo dottore le ha detto che non doveva andare ma lo ha fatto comunque. Non conosco una donna più forte".

