Il messaggio di body positivity di Selena Gomez: "Gli stomaci veri sono tornati... non trattenete il respiro"

Gli stomaci veri sono tornati di moda...", dice la popstar ed attrice in un video su Tik Tok, ammiccando ironicamente, semi sdraiata su una barca, mentre si accarezza la pancia e sfoggia le sue curve generose in un costume intero fiorato.

Selena risponde con ironia alla richiesta di trattenere il respiro per sembrare più magra, come si sente nell'audio di TikTok, richiesta che spesso viene fatta alle donne prima di scattare una foto.

Un inequivocabile invito ad amare se stessi per come si è, senza scendere ai compromessi imposti dai canoni di bellezza codificati, e che i suoi oltre 43 milioni di follower su TikTok si sono affrettati a commentare elogiandola

per aver promosso ancora una volta un chiaro messaggio di body positivity.

"Mi fai sentire a mio agio nella mia stessa pelle", ha scritto qualcuno: "Body positivity, così rinfrescante", ha aggiunto un altro, e ancora: "Sei il miglior modello a cui far riferimento...".

La Gomez, che si trova in Italia per le vacanze estive, dove ha festeggiato da poco i suoi 30 anni indossa uno dei costumi che lei stessa ha disegnato un anno fa con la sua amica ed ex assistente Theresa Mingus, lanciando una linea beachwear che celebra le donne che amano il proprio corpo: "Ciò che amo di questo marchio è che celebra le donne che amano il proprio corpo regalandosi incondizionatamente la grazia che meritano. Spero che lo amiate anche voi tanto quanto me...", aveva scritto sui social lanciando la linea.



Intanto i magazine statunitensi riportano che l'attrice, produttrice e cantante sarebbe al lavoro per un reboot del film 'Una donna in carriera' (1988). La Gomez si starebbe occupando della produzione, ma potrebbe anche apparire in uno dei due ruoli protagonisti.

E non è tutto. Anche sul piano sentimentale sembro esserci novità per la star di "Only Murders in the Building". Durante le sue vacanze in Italia, sarebbe stata avvistata con il produttore cinematografico Andrea Iervolino su uno yacht.