Torna SanNoLo, ecco l'ottava edizione del festival della canzone a Milano

A giudicare i cantanti dell’ottava edizione ci saranno diverse giurie. La giuria "Resto del mondo" vedrà protagonisti un insieme di personalità di spicco del music business italiano come Malika Ayane, Levante, Paola Iezzi, Syria, Luca De Gennaro (Radio Capital), Gianluca Gazzoli (conduttore radio e TV), Nicolò Cerioni (art director), Manola Moslehi (Radio 105), Dario Spada (Radio 105), Lucilla Agosti (R101), Antonio Filippelli (XFactor), Pietro Camonchia (Metatron), Pachy Vocal Coach, Annalia Venezia (Domani e Grazia), Filippo Ferrari (Rolling Stone Italia), La Vale (Radio Deejay). La giuria “NoLo” sarà composta tra gli altri da: Auroro Borealo, Petra Loreggian (RDS), Natascha Lusenti (conduttrice radio e TV), Graziano Ostuni, Christian D’Antonio (The Way Magazine), Julian Hargreaves (fotografo), Goedi (produttore), Mazay (DJ e producer), Riccardo Poli (Radio 24), Stefano Protopapa (DJ discografico), Eros Galbiati (attore e DJ), Ildo Damiano (giornalista), Gabriele Minelli (Universal Music Italia e Island Records), Filippo Giorgi (manager musicale), Sabrina Bambi (R101). Il terzo gruppo di giurati sarà “La Temutissima Lobby Gay”, formata da tre giudici diversi ogni sera.