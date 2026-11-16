Sangiovanni parla della ex Giulia Stabile: "Con lei ho vinto anche io"

Quella previsione si è poi avverata. I due sono riusciti a raggiungere la finale e Giulia Stabile ha conquistato la vittoria, un risultato che Sangiovanni ha vissuto come una soddisfazione personale oltre che come un successo della ragazza. "Sapere che si era realizzato tutto mi ha fatto sentire bene. Cioè, è stato un momento veramente forte. Quando siamo arrivati in fondo ero contento per la sua vittoria. Avevamo vinto entrambi. Io ho vinto, ho vinto anche perché lei aveva vinto. Quindi quella cosa lì è stata bellissima, incredibile", ha spiegato.