il ricordo

Sangiovanni parla della ex Giulia Stabile: "Con lei ho vinto anche io"

Il cantante si racconta a "One More Time" e spiega come il trionfo dell'ex fidanzata ad Amici sia stato un bellissimo momento anche per lui

16 Nov 2026 - 17:52
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Il percorso di Sangiovanni ad Amici è stato segnato non soltanto dalla musica, ma anche da un legame sentimentale che ha accompagnato la sua esperienza nella scuola. Ospite del podcast "One More Time", il cantante vicentino, attualmente impegnato nella promozione del nuovo album "Tutto bene grazie", è tornato a parlare di Giulia Stabile, ballerina e sua ex fidanzata, ricordando con particolare affetto la finale del talent condotto da Maria De Filippi e la gioia provata per la sua vittoria.

La promessa fatta all'inizio di "Amici"

 Abituato a mantenere una certa riservatezza sulla propria vita privata, Sangiovanni ha raccontato alcuni episodi della relazione nata durante la ventesima edizione del programma. Nel ripercorrere quei mesi, ha sottolineato quanto fosse convinto delle capacità di Giulia già nelle prime settimane trascorse insieme nella scuola.

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Il cantante ha ricordato una conversazione avvenuta poco dopo il loro ingresso nel talent, quando aveva manifestato alla ballerina la certezza che sarebbe arrivata fino all'ultimo appuntamento della trasmissione: "Per me era una figata incredibile perché poco dopo che siamo entrati lì dentro, una sera io le rispondo tipo: Ci vediamo in finale. Perché io ero super convinto che lei ce la potesse fare. Aveva qualcosa di diverso, di speciale".

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Quella previsione si è poi avverata. I due sono riusciti a raggiungere la finale e Giulia Stabile ha conquistato la vittoria, un risultato che Sangiovanni ha vissuto come una soddisfazione personale oltre che come un successo della ragazza. "Sapere che si era realizzato tutto mi ha fatto sentire bene. Cioè, è stato un momento veramente forte. Quando siamo arrivati in fondo ero contento per la sua vittoria. Avevamo vinto entrambi. Io ho vinto, ho vinto anche perché lei aveva vinto. Quindi quella cosa lì è stata bellissima, incredibile", ha spiegato.

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La relazione nata nella scuola di Maria De Filippi

 La storia tra Sangiovanni e Giulia Stabile è stata una delle più seguite dal pubblico di Amici negli ultimi anni. I due si erano conosciuti durante la ventesima edizione, trasmessa tra il 2020 e il 2021, e avevano conquistato i telespettatori mostrando una complicità cresciuta nel corso della permanenza nel programma. Il sostegno reciproco e la spontaneità del loro rapporto avevano contribuito a renderli una delle coppie più amate nate all'interno del talent.

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Dopo circa due anni insieme, trascorsi tra la crescita delle rispettive carriere, successi musicali e impegni televisivi, la relazione si era conclusa nell'estate del 2023. La separazione era stata affrontata lontano dai riflettori: entrambi avevano evitato dichiarazioni polemiche e scelto di non rendere pubblici i motivi della rottura.

Giulia Stabile e Sangiovanni sempre più belli e innamorati

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