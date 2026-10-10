Fotogallery - Sangiovanni al Festival di Sanremo 2024
© IPA
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Sangiovanni torna con "ok buonanotte", il nuovo singolo disponibile sulle piattaforme digitali e in radio. Il brano è il secondo estratto da "Tutto bene grazie", il nuovo album in uscita il 13 novembre, un titolo che sembra rispondere a chi gli chiede come sta dopo la depressione e il ritiro temporaneo dalle scene. "Ora posso dire che va tutto bene, grazie. Non perché la vita sia perfetta, ma perché anche se non lo è, ho comunque tanta voglia di viverla" ha spiegato il cantante.
Scritto insieme ad Alessandro La Cava e prodotto da CELO, "ok buonanotte" affronta con ironia le piccole difficoltà della vita quotidiana: la fatica di alzarsi al mattino, gli impegni, le responsabilità e le giornate che sembrano non finire mai. Il nuovo progetto parla della solitudine, della paura di prendere decisioni e del desiderio di ricominciare.
Sangiovanni sceglie un tono leggero per parlare di situazioni comuni, trasformando la stanchezza e le piccole frustrazioni quotidiane in una canzone pop dal ritmo vivace. Il titolo diventa così una sorta di risposta a tutto quello che, durante la giornata, non è andato come previsto.
Il singolo arriva dopo "ti ho cercata (felicità)", pubblicato a settembre e costruito attorno a un campionamento di "Felicità" di Lucio Dalla. Il brano affronta la ricerca della felicità e la necessità di imparare a riconoscerla anche dentro di sé. L'album segna una nuova fase del percorso musicale di Sangiovanni, dopo il periodo di pausa annunciato nel 2024. Il cantante aveva scelto di allontanarsi temporaneamente dalle scene, prima di tornare alla musica nel 2025 con "Luci allo xeno".
L'album, in uscita il 13 novembre, è già disponibile in pre-save e in pre-order nei formati CD e vinile, entrambi accompagnati da un poster. Il disco arriva a quattro anni di distanza da "Cadere volare", pubblicato nel 2022.
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L'artista si era preso una lunga pausa dalla musica e dalle scene pubbliche: nel febbraio 2024, dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con il brano Finiscimi, aveva annunciato lo stop sui social, confessando di sentirti sopraffatto dalla fama e dal successo e rinviando l'uscita dell'album e il concerto al Forum di Assago a causa di un periodo di forte depressione, ansia e burnout. Sangiovanni è tornato sulle scene dopo aver affrontato il periodo difficile grazie al supporto della famiglia, della musica e di un percorso di terapia psicologica.