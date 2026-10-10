Sangiovanni torna con "ok buonanotte", il nuovo singolo disponibile sulle piattaforme digitali e in radio. Il brano è il secondo estratto da "Tutto bene grazie", il nuovo album in uscita il 13 novembre, un titolo che sembra rispondere a chi gli chiede come sta dopo la depressione e il ritiro temporaneo dalle scene. "Ora posso dire che va tutto bene, grazie. Non perché la vita sia perfetta, ma perché anche se non lo è, ho comunque tanta voglia di viverla" ha spiegato il cantante.