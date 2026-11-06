Il monologo di Sangiovanni a "Le Iene": "Chiedere 'come stai' è importante, cambia tutto"

"Ero piccolo ma già correvo per arrivare primo. Ho vinto qualche medaglia, ma a un certo punto mi sono accorto che arrivavo al traguardo e mi sentivo comunque solo" ha confessato il cantante che poi ha aggiunto: "Ero così concentrato a correre veloce che ho lasciato indietro tutto il resto. Ho deciso di rallentare un po' e godermi il paesaggio. Adesso ho ancora voglia di correre e anche di vincere. Ma voglio sapere che una volta arrivato, che sia primo o ultimo, ci sono delle cose belle ad aspettarmi e magari qualcuno che, prima di chiedermi com'è andata la corsa, mi chieda anche: 'Come stai?'.