Samuele Bersani in concerto a Milano svela: "Ho avuto un tumore ai polmoni"

A sorpresa, dopo le prime tre canzoni sul palco Bersani interrompe il concerto e comincia a raccontare, di quanto sia stato importante ricevere l'appoggio e l'affetto delle persone intorno a lui e di come sia determinante fare prevenzione. "Quando parlo della malattia per cui ho dovuto interrompere il tour e mi ha toccato parlo di una di quelle gravi. Ho ricevuto una quantità di appoggio di solidarietà e affetto enormi e vi devo una spiegazione", spiega il cantante, svelando di aver subito un'operazione: "Ho dovuto togliere un lobo polmonare. Per uno che fa il mio mestiere capirete bene che non è il massimo", e di aver dovuto interrompere il tour. Bersani però non ha voluto parlarne subito: "Come sapete sono uno molto riservato e se non fosse stata una cosa importante non avrei rinunciato. Mi è costato scrivere quel messaggio ( a novembre, ndr) ma è stato tanto il ritorno di amore che mi ha aiutato a superare quei momenti... non posso non ringraziare tutti. Non ho fatto interviste con nessuno e ho voluto dirlo personalmente e lo voglio dire perché la prevenzione è importante e magari serve a qualcuno". Poi conclude con un messaggio di incoraggiamento per tutti coloro, che stanno vivendo qualcosa di simile: "Si può fare tutto, bisogna andare senza paura di quel che può succedere. Siamo molto più forti di quel che crediamo, io ne sono la testimonianza".