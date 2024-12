Per Natale da Samuele Bersani arrivano buone notizie. "Posso finalmente dire, anzi urlare, che sto bene, sono guarito!" ha scritto il cantautore in post su Instagram. Un mese e mezzo fa, era il 7 novembre, Bersani aveva annunciato uno stop alla sua attività lavorativa, con rinvio anche del tour teatrale, per problemi di salute. Alla vigilia di Natale arriva ora la notizia che sembra essere la fine di un incubo, una notizia il cantautore descrive come "qualcosa che voglio festeggiare insieme a voi con un abbraccio gigantesco".