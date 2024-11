Il tour "Samuele Bersani & Orchestra 2024", previsto per novembre e dicembre 2024, già sold out in molte date, è solo rimandato. I concerti sono stati riprogrammati secondo il seguente calendario: 12/03/2025 Parma - Teatro Regio (recupero del 3 dicembre 2024); 20/03/2025 Milano - Teatro Arcimboldi (recupero del 9 novembre 2024); 02/04/2025 Trieste - Teatro Rossetti (recupero del 18 dicembre 2024); 07/04/2025 Padova - Gran Teatro Geox (recupero del 6 dicembre 2024); 09/04/2025 Roma - Auditorium Conciliazione (recupero del 16 dicembre 2024); 14/04/2025 Brescia - Teatro Dis-Play (recupero del 29 novembre 2024); 15/04/2025 Bologna - Teatro Europauditorium (recupero del 21 novembre 2024); 18/04/2025 Catania - Teatro Metropolitan (recupero del 9 dicembre 2024); 05/05/2025 Torino - Teatro Colosseo (recupero del 18 novembre 2024); 07/05/2025 Montecatini Terme (PT) - Nuovo Teatro Verdi (recupero del 26 novembre 2024). I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date. Qualora lo si desiderasse - viene spiegato - è possibile chiedere il rimborso per tali date entro il 9 dicembre 2024. Per info: friendsandpartners.it.