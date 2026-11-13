Russell Brand, nuove accuse di molestie sessuali da sei donne: Meta cancella i suoi profili
L'attore e personaggio web britannico, condannato a dieci anni e sei mesi di reclusione per lo stupro di una giovane fan e le violenze sessuali ai danni di altre tre donne
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Si aggrava la situazione di Russell Brand dopo la condanna a dieci anni e mezzo di carcere per stupro e abusi sessuali. Il Times pubblica le testimonianze di altre sei donne, mentre Scotland Yard indaga su due ulteriori presunti stupri. Intanto Meta disattiva i suoi account social. Il Sun ipotizza anche un trasferimento nel carcere di massima sicurezza di Wakefield.
Tra i racconti emerge quello di una donna che sostiene di aver avuto un rapporto sessuale con Brand senza aver dato il proprio consenso. Secondo quanto riferito al giornale, l'attore britannico si sarebbe successivamente scusato per l'accaduto. Altre testimonianze riguardano invece episodi che sarebbero avvenuti durante gli spettacoli di stand-up comedy, quando Brand avrebbe utilizzato la propria notorietà per avvicinare le donne.
Le nuove accuse
Particolarmente inquietante è il racconto di una delle presunte vittime, che ha collocato un episodio nel 2015. La donna ha dichiarato che Brand avrebbe cercato di trascinarla all'interno di un bagno. Secondo la sua ricostruzione, in quel periodo l'attore aveva già iniziato la relazione con Laura, diventata in seguito sua moglie. Le nuove testimonianze sono state rese pubbliche dopo la condanna dell'attore. Il quadro potrebbe diventare ancora più complesso: Scotland Yard ha infatti avviato indagini su altre due denunce per presunto stupro, presentate da due donne. Non si esclude che possano emergere ulteriori segnalazioni e che la vicenda possa avere nuovi sviluppi sul piano penale.
Meta chiude Facebook e Instagram
Alle conseguenze giudiziarie si aggiungono quelle sul fronte dei social network. Meta ha deciso di disattivare i profili Facebook e Instagram di Russell Brand, applicando le proprie regole interne che prevedono l'esclusione dalle piattaforme per le persone condannate per reati sessuali. La decisione, comunicata l'11 novembre, ha provocato la reazione del gruppo di collaboratori dell'attore. Attraverso il profilo X di Brand, ancora accessibile, il suo team ha contestato il provvedimento, definendolo una forma di censura. Nel messaggio pubblicato si legge una frase provocatoria: "Secondo Meta, Russell Brand non è mai esistito. Grazie a Dio c'è Elon Musk". Il post, accompagnato dalle schermate delle comunicazioni inviate dall'azienda per spiegare la disattivazione degli account, si conclude con un invito a rimanere aggiornati.
Non è chiaro chi abbia materialmente scritto il messaggio. Brand, infatti, si trova attualmente nel carcere di Wandsworth, a Londra, e non dispone di accesso a Internet. Il riferimento a Elon Musk non è casuale: il proprietario di X aveva già criticato la condanna dell'attore, giudicando eccessiva e ingiusta la pena inflitta.
Verso il carcere di massima sicurezza di Wakefield?
Resta aperta anche la questione della sua detenzione. Brand si trova nel penitenziario londinese di Wandsworth, ma secondo il Sun potrebbe essere trasferito nella struttura di massima sicurezza di Wakefield, nel nord dell'Inghilterra. Il carcere è noto per aver ospitato detenuti condannati per crimini particolarmente gravi. Tra i casi più noti figura quello di Ian Watkins, ex frontman dei Lostprophets, ucciso proprio nel penitenziario lo scorso anno.