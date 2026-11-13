Particolarmente inquietante è il racconto di una delle presunte vittime, che ha collocato un episodio nel 2015. La donna ha dichiarato che Brand avrebbe cercato di trascinarla all'interno di un bagno. Secondo la sua ricostruzione, in quel periodo l'attore aveva già iniziato la relazione con Laura, diventata in seguito sua moglie. Le nuove testimonianze sono state rese pubbliche dopo la condanna dell'attore. Il quadro potrebbe diventare ancora più complesso: Scotland Yard ha infatti avviato indagini su altre due denunce per presunto stupro, presentate da due donne. Non si esclude che possano emergere ulteriori segnalazioni e che la vicenda possa avere nuovi sviluppi sul piano penale.