Si chiude con una condanna pesante il processo a carico di Russell Brand, attore e comico britannico di 51 anni, finito alla sbarra davanti alla Southwark Crown Court di Londra. La giuria lo ha giudicato colpevole di stupro e di tre episodi di violenza sessuale, al termine di una camera di consiglio durata circa otto ore e mezza. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2004 e il 2009 e coinvolgono sei donne, tutte tutelate dall'anonimato durante il procedimento giudiziario. Brand era chiamato a rispondere di sette imputazioni complessive, ma è stato condannato per quattro di esse.