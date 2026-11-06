Russell Brand condannato per stupro e violenze sessuali: l'attore finisce in carcere
La giuria della Southwark Crown Court di Londra lo ha riconosciuto colpevole di quattro reati sessuali nei confronti di altrettante donne, per fatti avvenuti tra il 2004 e il 2009
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Si chiude con una condanna pesante il processo a carico di Russell Brand, attore e comico britannico di 51 anni, finito alla sbarra davanti alla Southwark Crown Court di Londra. La giuria lo ha giudicato colpevole di stupro e di tre episodi di violenza sessuale, al termine di una camera di consiglio durata circa otto ore e mezza. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2004 e il 2009 e coinvolgono sei donne, tutte tutelate dall'anonimato durante il procedimento giudiziario. Brand era chiamato a rispondere di sette imputazioni complessive, ma è stato condannato per quattro di esse.
L'attore ha sempre sostenuto la propria innocenza, affermando che i rapporti contestati fossero stati consensuali. Una posizione che non ha convinto i giurati, chiamati a valutare le testimonianze e gli elementi presentati nel corso di un processo seguito con grande attenzione dai media britannici e internazionali.
Dopo la lettura del verdetto, per Brand si sono aperte le porte del carcere. Il giudice ha disposto la custodia cautelare, respingendo la richiesta della difesa di concedere all'imputato la libertà su cauzione in attesa della sentenza definitiva. Nel motivare la decisione, il magistrato ha fatto capire chiaramente che la condanna comporterà una pena detentiva di una certa entità. La quantificazione degli anni da scontare è stata fissata per lunedì 9 novembre.
L'avvocato dell'attore aveva chiesto un provvedimento più indulgente, appellandosi anche alla necessità di permettere al proprio assistito di trascorrere del tempo con i tre figli prima dell'ingresso in carcere. Il giudice ha riconosciuto le possibili conseguenze della situazione sui bambini, ma ha ritenuto che non ci fossero le condizioni per concedere la scarcerazione. Brand ha seguito la pronuncia della giuria accanto alla moglie Laura, alla quale avrebbe rivolto poche parole prima di essere accompagnato fuori dall'aula: "Ti amo".
Il racconto delle quattro vittime
Durante il processo, la procura ha ricostruito una serie di episodi che sarebbero avvenuti in contesti differenti, tra abitazioni private, strutture alberghiere e ambienti professionali frequentati dall'attore. Tra i luoghi citati figurano una stazione radiofonica, uno studio televisivo, una camera d'albergo e la casa londinese di Brand. Una delle donne coinvolte era una giovane fan di 21 anni all'epoca dei fatti. La procuratrice Riel Karmy-Jones ha descritto durante le udienze un presunto comportamento caratterizzato da un'alternanza tra atteggiamenti affascinanti e condotte intimidatorie.
Secondo l'accusa, Brand avrebbe utilizzato il proprio carisma per avvicinare le donne, passando successivamente a comportamenti aggressivi e manipolatori. La pubblica accusa ha delineato il profilo di un uomo che, secondo la ricostruzione processuale, non avrebbe rispettato la volontà delle donne coinvolte. Le testimonianze hanno rappresentato uno degli elementi centrali del procedimento.
La vicenda giudiziaria potrebbe non essere arrivata al suo capitolo conclusivo. Scotland Yard ha confermato che l'attore è oggetto di ulteriori accertamenti in relazione alle accuse presentate da altre due donne. I nuovi casi sono stati già trasmessi alla procura, che dovrà valutare gli eventuali sviluppi giudiziari. Si tratta di contestazioni distinte da quelle esaminate nel processo appena concluso e che potrebbero aprire un ulteriore fronte per l'attore.
Chi è Russell Brand?
Per anni uno dei volti più riconoscibili dello spettacolo britannico. Comico dalla battuta irriverente, conduttore televisivo e attore, aveva conquistato una certa popolarità anche negli Stati Uniti, partecipando a produzioni cinematografiche hollywoodiane come Non mi scaricare e In viaggio con una rock star. La sua vita privata aveva attirato altrettanta attenzione, soprattutto per il matrimonio con la cantante Katy Perry, celebrato nel 2010 e conclusosi con la separazione. Nel 2017 aveva sposato Laura, dalla quale ha avuto tre figli.
Negli ultimi anni Brand aveva progressivamente modificato la propria immagine pubblica. Dallo stile provocatorio e trasgressivo degli esordi era passato a proporsi sui social network come commentatore politico e divulgatore, con posizioni sempre più vicine agli ambienti conservatori. Aveva inoltre dichiarato di aver ritrovato la fede cristiana, ricevendo il battesimo nel Tamigi nel 2024.