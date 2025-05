Il discofilm nasce da una sceneggiatura originale di Romina Falconi e Marta Monsellato, con la regia di Niccolò Savinelli, ed è ambientato in una stanza in cui si svolge una terapia di gruppo: un limbo simbolico dove ogni personaggio rappresenta una canzone dell’album e incarna un preciso profilo psicologico. Il cast, composto da attori e performer, dà corpo e voce a questo coro di anime inquiete interpretate da: Sara Martinelli in “La suora”, Andrea Benvenuto in “Lupo mannaro”, Micol Ronchi in “Maria Gasolina”, Immanuel Castoin “Disturbo ossessivo”, Claudia Passaro e Roberto Casalinoin “Incendio doloroso”, Maria Sole Di Giovanna in “Nessuno ti ama”, Jacopo Levantaci in “Ho già i problemi miei”, Valo Pusceddu in “Zona Cesarina”, Peperita in “Io ti includo”, Benedetta Lupo in “Ti maledico”, Francesca Pellegrini in “La solitudine di una regina”, Romina Falconi in ”Sono felice”, Ciro Passaro, Antonio in “Maria Gasolina”. Marika Moccia appare nella scena finale mentre la voice over è di Maurizio Merluzzo.