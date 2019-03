14 marzo 2019 10:56 Romina Falconi: "Agli schiaffi presi rispondo con le mie canzoni" La cantante presenta a Tgcom24 il nuovo album "Biondologia" che esce il 15 marzo

Per una artista indipendente come Romina Falconi ogni album vale il doppio. Significa dover pensare a tutto, dalla cover ai singoli impegni. Quando poi il risultato è un disco bello come "Biondologia", allora vale il triplo. Perchè in questa "mappa emozionale" che esce il 15 marzo c'è tutto il coraggio e la cura ossessiva per i particolari. C'è la voce che graffia, la rabbia per gli "schiaffi presi" e la dolcezza di chi ha fatto "dell'arte di passeggiare con disinvoltura sul ciglio di un abisso" una bandiera.

E' una mappa psico-emozionale di tutti gli schiaffi della vita, ogni canzone è uno stato emotivo con una voce narrante: quella di un paziente dall'analista "Biondologia" (Freak & Chic/Artist First) vanta la collaborazione di musicisti di fama internazionale come Gary Novak e Reggie Hamilton, conosciuti per caso, e che hanno voluto dare il loro apporto dopo aver ascoltato le tracce. I 12 brani - scelti su 49 - sono legati dallo studio psicologico delle emozioni in una nuova forma musicale battezzata "Psico-Pop". Ogni canzone rappresenta uno stato emotivo, "quello di un paziente dall'analista", con suoni e arrangiamenti diversi: "Sono molto felice del risultato, sono riuscita a realizzare quello che avevo in testa, anche per il mio produttore (Francesco ‘Katoo’ Catitti, ndr) non era facile, ho chiesto arrangiamenti e 'colori' diversi".