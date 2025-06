Rock in Roma, due mesi di grande musica da Lucio Corsi agli Smashing Pumpkins

Prende il via il 13 giugno Rock in Roma, il festival internazionale giunto alla 15esima edizione che attira nella Capitale i grandi headliner della musica nazionale e internazionale. Fino all'1 agosto si terranno 21 concerti per più di due mesi di live, che si svolgeranno nelle due venue simbolo della stagione concertistica romana: l’Ippodromo delle Capannelle e la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Un'offerta sempre varia e inclusiva di spettacoli, per un pubblico appassionato alla musica di tutti i generi, dal rock al pop, dalla scena cantautorale alla musica rap, dall’urban all’indie.