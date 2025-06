Umbria Jazz torna con 250 eventi in programma a Perugia

Saranno circa 250 gli artisti a esibirsi sui palchi di Umbria Jazz. L’Arena Santa Giuliana ospiterà i concerti in prima serata di maggiore richiamo di pubblico. Appuntamento quindi con Stefano Bollani, i Patagarri (band rivelazione di X Factor), Lionel Richie, Ledisi e Thee Sacred Souls e il pop di Mika. Ci saranno anche le grandi voci, come quelle di Dianne Reeves, Gregory Porter, Kurt Elling con i Yellowjackets in omaggio ai Weather Report, la nuova stella Samara Joy, Angélique Kidjo e Jacob Collier. In rappresentanza del jazz più ortodosso arriveranno nomi come Herbie Hancocke Kamasi Washington, Lee Ritenour e la potenza della SatchVai Band (Steve Vai e Joe Satriani) garantiranno incursioni nel rock e Candy Dulfer e Marcus Miller nel funky. Il Teatro Morlacchi e il Teatro del Pavone sono gli spazi dedicati al jazz in senso stretto con nomi come Ambrose Akinmusire, Jonathan Blake, Isaiah Collier, Immanuel Wilkins, Mark Turner, il duo-cult Enrico Rava/Fred Hersch, Paolo Fresu con il cubano Omar Sosa, Jazzmeia Horn, Sullivan Fortner con John Clayton e Jeff Hamilton, Christian McBride con Benny Green e Greg Hutchinson. La Sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria è il prezioso contenitore delle proposte più raccolte. In Piazza IV Novembre e ai Giardini Carducci andranno in scena gli spettacoli gratuiti, con i generi più popolari, ma sempre con la ricerca della massima qualità. La Terrazza del Mercato Coperto è dedicata allo swing, il jazz tradizionale che non ha mai perso la sua freschezza.