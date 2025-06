Quattro festival in uno con Carpinmusica

Per CapInJazz è in programma il 9 luglio il concerto in prima mondiale del nuovo quintetto di Stefano Bollani, composto dal pianista, Jeff Ballard (batteria), Larry Grenadier (basso), Vincent Peirani (fisarmonica), Mauro Refosco (percussioni). Un progetto nuovo e senza precedenti, nato dall'incontro fra cinque talenti musicali, ciascuno con una visione artistica distintiva e una carriera d'eccezione. Si prosegue il 15 luglio con Joe Lovano feat. Marcin Wasilewski Trio. Il 31 luglio toccherà al pianista newyorkese Joey Calderazzo in piano solo, uno dei pianisti più influenti della sua generazione apprezzato per la sua tecnica impeccabile, l'abilità improvvisativa e la capacità di fondere tradizione e innovazione nel jazz contemporaneo.