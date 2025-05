Cubo Live: un'estate di concerti tra Torino, Loano, Milano e Bologna

Torna, dal 24 giugno al 7 agosto 2025, “Cubo Live. Luoghi, Idee, Voci, Eventi”, la rassegna itinerante di concerti gratuiti che si svolge nelle città di Torino, Loano (SV), Milano e Bologna. Per il quinto anno consecutivo, il festival accompagna l’estate degli italiani, per lo più di coloro che rimangono in città, con l' obiettivo è di offrire a un pubblico trasversale l’opportunità di avvicinarsi alla migliore musica italiana e internazionale. Il palinsesto vede alternarsi artisti consolidati, come Raphael Gualazzi, Eugenio Finardi, Ron, Casino Royale, Paolo Jannacci, e talenti giovani, come Emma Nolde e il Duo Sirano.