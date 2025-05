I Casino Royale tornano con "Fumo": "Un racconto pre-apocalittico"

Si rigenerano e rinascono ogni volta come un'araba fenice. Tornano i Casino Royale con il nuovo progetto discografico intitolato "Fumo", appena uscito per Asian Fake. Denso e ipnotico, tra ansie sociali e tensioni contemporanee, l'album è un concentrato dei suoni che hanno accompagnato il gruppo fin qui, tra Giamaica e Bristol, dub e soul urbano, a cui Clap! Clap! ha dato un boost di bassi e colori in oieno stile sound system culture Uk. Il progetto è un flusso di immagini sonore pensate per essere ascoltate in sequenza. Obiettivo dichiarato: spezzare il giogo dell'ascolto rapido, veloce e superficiale domina la fruizione musicale oggi. Come ha spiegato Alioscia Bisceglia, voce dello storico gruppo: "Quello che abbiamo realizzato è un racconto sonoro costruito come se fosse una suite musicale, dove ci sono parole calibrate a sufficienza in proporzione alla musica, in modo che possano rimanere. Se si ascolta un certo tipo di rap, si trovano anche delle immagini bellissime che però vengono cancellate da quelle che arrivano subito dopo. Noi abbiamo voluto dare il giusto spazio a tutto".