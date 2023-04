Rihanna, ecco l'attico da 21 milioni di dollari che ha comprato a Los Angeles

L'attesa del secondo figlio

La seconda gravidanza di Rihanna era stata annunciata durante il Superbowl, quando la popstar si era presentata sul palco con un pancione già evidente. Aveva poi scelto Vogue (come per la precedente gravidanza) per immortalare la sua esuberante sensualità premaman e mostrare per la prima volta il primogenito di nove mesi. Da quando è nato, la popstar ha sempre protetto il figlio dalla luce dei riflettori e preservato la sua privacy. Parlando della maternità, aveva spiegato: "Questa è la cosa più folle di sempre, diventa il tuo tutto. Davvero, non ricordi più come fosse la vita prima che nascesse. Non dormi assolutamente, nemmeno se lo volessi. Sei uno zombie per la maggior parte del tempo".