Reunion Oasis? Le voci dalla Gran Bretagna e l'attesa per un misterioso annuncio

Sarà arrivato il momento del disgelo? Intanto in questi giorni si sommano gli indizi interessanti (come è successo, del resto, in altri casi in cui si è ipotizzato un riavvicinamento). Durante il festival di Leeds, dal palco, Liam Gallagher prima di cantare "Half the World Away" degli Oasis ha detto in modo sibillino che "ci siamo ritrovati in una situazione interessante". Precedentemente Noel durante l'intervista di John Robb, ha lodato le doti vocali Liam dicendo di non essere in grado di cantare come fa lui pezzi come "Cigarettes & Alcohol" o "Rock ’n’ Roll Star". Dichiarazioni che sono sembrate, a tutti gli effetti, davvero insolite.