Noel Gallagher presenta il nuovo album "Council Skies": "Torno alle mie origini... sotto cieli popolari"

"In realtà stavo scrivendo una delle canzoni del nuovo album , ma mi mancava una frase e non sapevo ancora quale sarebbe stata. Sul tavolino del caffè accanto a me c'era il libro di McKee, "Council Skies" e leggendo il titolo mi sono detto, perché no? Ho chiamato l'autore, che è un amico, e gli ho chiesto se potevo utilizzare la frase e lui ha detto: 'certo'. Così l'ho inserita nella canzone e poi tutte le cose si sono incastrate... i cieli popolari, che mi ricordavano la mia giovinezza ma anche il significato che McKee dà al termine, ovvero un certo tipo di colore blu che lui usa per i suoi sfondi, un blu 'council skies'... ".

Ritorno alle origini

Con "Council Skies" Noel Gallagher rivendica il suo passato, senza nostalgia, e rende omaggio a Manchester, la sua città di origine. Come dimostra la stessa cover scattata dal famoso fotografo Kevin Cummins, che ha già catturato i luoghi delle origini di Noel: “Sto tornando alle mie origini. Sognare ad occhi aperti, alzare gli occhi al cielo e chiedermi cosa potrebbe essere la vita... questo vale per me oggi come nei primi anni '90. Quando stavo crescendo in condizioni di povertà e disoccupazione, la musica mi ha salvato... È quello che penso dovrebbe fare la musica. Voglio che la mia musica elevi ed aiuti in qualche modo”.



L'importanza di fare musica

E "Council Skies" sembra essere un album nato proprio con questo intento, "far felice qualcuno da qualche parte", come spiega l'artista: "La musica in se' è la ricompensa... Creare una canzone dal nulla che poi le persone accetteranno nelle loro vite è una grande privilegio" e aggiunge: "Sarebbe stato facile per me mettere su una band che suoni come gli Oasis e fa quella cosa, suonando ogni notte 4 canzoni nuove e 25 pezzi degli Oasis e sono sicuro che sarebbe stato un grande successo. Ma non è quello che volevo. Specialmente in questo periodo, con tutta questa merda... se sei un artista e puoi creare dovresti condividere cose buone con il mondo, dovresti farlo perché faresti felice qualcuno da qualche parte".







Un album riflessivo

L'album appare a tratti malinconico e nostalgico ma Noel ci tiene a precisare: "Tutte le canzoni sono state scritte durante il lockdown, non so se in Italia sia stato così tremendo ma noi abbiamo vissuto per nove mesi quasi isolati dal mondo. Rappresenta un periodo buio della vita di tutti noi. E in particolare mio. Non amo la musica troppo scura, penso che anche nella canzone più malinconiche del disco ci sia sempre un po' di speranza, penso solo che queste canzoni fossero il modo migliore di tornare, i testi nel loro insieme arrivano da un luogo di verità. Lo definirei piuttosto un album riflessivo".