Noel Gallagher annuncia "Don't Stop": "Vi faccio ascoltare un inedito degli Oasis"

Appuntamento a mezzanotte, sui social ovviamente, per ascoltare un brano inedito degli Oasis dal titolo "Don't stop". Ad annunciarlo è stato Noel Gallagher con un post su Twitter, poi ritwitatto dagli Oasis stessi: "Rovistando nelle scatole piene di cd ho trovato una canzone della band, in forma di demo, che credevo fosse andata perduta..."., ha scritto Noel.

"A quanto ne so", continua il cantante e chitarrista, ex membro degli Oasis: "ce n'è una sola versione ed è stata registrata durante un soundcheck della band a Hong Kong, circa 15 anni fa”.

Sul cd ritrovato non c'è data ma Noel, che è il maggior dei due fratelli Gallagher, è convinto si tratti proprio di quella demo e ai fan degli Oasis scrive: "So che molti di voi amano questa canzone così abbiamo pensato di farla uscire per voi per godervela o per discuterne. Sarà caricata su internet a mezzanotte. La canzone s’intitola ‘Don’t Stop’”.



La faida tra i due fratelli Gallagher intanto contina. Qualche mese fa Liam aveva parlato di una possibile e quasi certa reunion degli Oasis aggiungendo che anche Noel era d'accordo, ma solo "perchè avido di soldi...".

La reunion infatti sarebbe legata a un'offerta da 100 milioni di sterline ricevuta dalla band per tornare insieme. Secondo Liam l'offerta riguarderebbe un tour e non la realizzazione di musica nuova, anche se Liam non esclude l'eventualità di registrare un nuovo album. Noel ha naturalmente smentito le accuse del fratello contro di lui: "E' fuori controllo" ha detto.

Con l'annncio della pubblicazione del brano inedito della band da parte di Noel, adesso, si potrebbe aprire un nuovo capitolo: una mano tesa verso la reunion degli Oasis?

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI