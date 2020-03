Per Liam Gallagher la reunion degli Oasis "avverrà molto presto perché... Noel ha fame di soldi"

Tendere una mano e con l'altra mollare uno schiaffone. E' quello che ha fatto Liam Gallagher, nel corso di un'intervista al "New Musical Express", ipotizzando una reunion degli Oasis a breve. Pace fatta con Noel dunque? Tutt'altro. Visto che Liam sostiene che la reunion avverrà perché il fratello è "avido e ama i soldi e sa che se non accadrà presto non accadrà più". Insomma, le premesse non paiono delle migliori...