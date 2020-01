Liam Gallagher: "Noel mi ha chiamato pregandomi di riunire gli Oasis" 

La telenovela dei fratelli Gallagher vive un nuovo episodio. Questa volta ad agitare le acque è stato Liam , con un tweet che ha rinfocolato le speranze dei milioni di fan degli Oasis sparsi per il mondo. "Intendo ritirarmi dalla carriera solista dopo il terzo album - ha scritto -. Ho appena ricevuto una telefonata da mio fratello che mi pregava di riformare gli Oasis nel 2022". Verità o provocazione per stuzzicare ancora una volta Noel?

Visti i precedenti, anche recenti, si sarebbe portati a pensare alla seconda ipotesi. In attesa di una qualche risposta via social o tramite qualche altro media da parte di Noel, non si può non notare che anche qualora la telefonata ci fosse stata davvero, il fatto che Liam dica che il fratello lo abbia "pregato" (ma il verbo begging può tradursi anche come "implorato") non sembra il migliore dei viatici per una riconciliazione.

In un altro tweet, appena precedente a quello che ha fatto alzare le antenne ai fan, Liam aveva scritto di volersi "separare da se stesso" dopo il terzo album. "Non credo sarò in grado di lavorare con me stesso più a lungo".

