Liam Gallagher ritorna solista con "Why me? Why not": "Sono il rocker più importante"

Il "nuovo" Liam è tutto in alcune affermazioni: riflessivo, critico ma sempre senza peli sulla lingua. "Ammettere di conoscere i punti di forza e i miei punti deboli serve per liberarsi delle stronzate. Non sono Noel Gallagher o Paul McCartney. Ma so che come cantante nessuno mi può dare lezioni". "Ho una bella famiglia, mi sento in salute. Tutto si è messo a posto. Mi sono costruito una nuova vita, una nuova fase dopo gli Oasis e i Beady Eye. Debbie mi ha rimesso in pista. Senza di lei sarei ancora a bere e fare il cazzone in un pub". E sulla sua nuova vita: "Non ho più il fisico per stare in piedi fino a tardi. Più diventi vecchio più gli hangover sono terribili, a volte durano quattro giorni, sarebbe stupido continuare, vorrei davvero essere ancora capace di farlo ma non ce la faccio. Così mi alzo presto, prima che inizi il caos. Mi faccio una passeggiata o vado a correre. Non voglio però che crediate che io sia diventato un fottuto Sting".



Intanto sono passati 10 anni da quel 28 agosto 2009: dopo una furibonda lite a Parigi fra i due fratelli Gallagher, finiva la corsa degli Oasi. Sulla band, Liam non ha cambiato idea: "Gli Oasis sono stati importanti e sono finiti in maniera patetica, mi piacerebbe riuscire ad andare oltre ma sono io che sono stato tradito, come Johnny Marr ha fregato Morrissey e come Paul Weller ha fregato i Jam, Noel ha fregato me. Per colpa di Noel molti pensano che la colpa fosse solo mia e io adesso so che siamo stati tutti e due, anche se Noel continua a dire il contrario. Non voglio che ritornino gli Oasis, semplicemente vorrei che non si fossero mai sciolti, ma mi va bene anche così".



E sul rapporto tra lui e il fratello non fa sconti a nessuno: "Lui pensa di essere molto diverso, talentuoso, pensa di essere molto bravo, ma anch'io sono molto talentuoso in quello che faccio. Lui è quello che scrive i pezzi, io il cantante: non è una persona migliore di me, ha i suoi difetti e io ho i miei. Ma lui sta lì e dice che i difetti sono tutti miei. Dovremmo ammettere che siamo due stronzi, e saremmo a posto".



Il nuovo album è stato anticipato dai quattro singoli "The River", "Shockwave", "Once" e "One of Us" e arriva a due anni di distanza dal precedente album "As You Were" che ha segnato il suo debutto da solista. Dopo un paio di date estive al Medimex e a Collision Festival, Gallagher tornerà in Italia r tornerà in tour in Italia nel 2020: il 15 febbraio sarà al Palazzo dello Sport di Roma e il 16 febbraio al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Lo stesso Liam preannuncia la scaletta in programma: "Ci saranno i pezzi del nuovo disco, di 'As You Were' e ci saranno i brani degli Oasis. Cosa dovete aspettarci? Risposta semplice. Tanto r’n’r e tanta gente che salta".