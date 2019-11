Noel Gallagher, furia contro Liam: "Se credi possa tornare sul palco con te sei molto più cretino di quello che sembri"

Non accenna a placarsi la battaglia a distanza tra i fratelli Gallagher. Questa volta è toccato a Noel dire la sua, parlando al giornale "The Big Issue". In particolare ha stigmatizzato i post social di Liam. "Ogni tweet che fa è un chiodo nella bara di un possibile ritorno degli Oasis" ha detto aggiungendo di non aver voglia di dividere il palco con il mio fratello "cretino".