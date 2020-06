Rebel Wilson visibilmente dimagrita: "Entro la fine dell'anno devo arrivare a 75 Kg..."

Rebel Wilson è dimagrita: "Devo raggiungere i 75 Kg entro la fine dell'anno" 1 di 26 Instagram 2 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 10 di 26 Instagram 11 di 26 Instagram 12 di 26 Instagram 13 di 26 Instagram 14 di 26 Instagram 15 di 26 Instagram 16 di 26 Instagram 17 di 26 Instagram 18 di 26 Instagram 19 di 26 Instagram 20 di 26 Instagram 21 di 26 Instagram 22 di 26 Instagram 23 di 26 Instagram 24 di 26 Instagram 25 di 26 Instagram 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sulla scia di Adele quindi, che dopo il divorzio sembra essere incredibilmente dimagrita anche Rebel, che ha sempre interpretato personaggi dalle morbide rotondità di cui andavano fiere, ha deciso di perdere peso. Alcuni scatti social pubblicati negli ultimi giorni in cui appare in abito da sera hanno piacevolmente sorpreso i suoi fan, ammirati dalla sua linea e dalla forma smagliante.

Obiettivo: raggiungere i 75 chili entro il 2020: "E' la mia missione in questo che ho definito l'"Anno della salute" mentre in termini di carriera sto cercando di mettere in produzione uno dei miei film prima della fine dell'anno! Entrambe queste cose richiedono uno sforzo quotidiano e ci sono arretramenti costanti, ma sto lavorando sodo...", ha scritto l'attrice australiana accanto ad una foto in cui sta facendo ginnastica in tuta.

