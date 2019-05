"Attenti a quelle due", Hathaway e Wilson truffatrici da ridere

Arriva al cinema il 16 maggio " Attenti a quelle due ", commedia tutta al femminile con protagonista l'inedita coppia formata da Anne Hathaway-Rebel Wilson . Tgcom24 offre in esclusiva una scena del film diretto da Chris Addison che segue le peripezie di due donne con un talento naturale nell'ingannare gli uomini. La pellicola è il remake in rosa di "Due figli di...", film del 1988 interpretato da Michael Caine e Steve Martin.

Josephine (Hathaway) e Penny (Wilson) non potrebbero essere più diverse, una è affascinante e sofisticata mentre l'altra imbranata e pasticciona. In comune hanno però l'abilità di ingannare gli uomini che incontrano, raggirandoli con una scaltrezza tutta al femminile.



L’attrice premio Oscar Anne Hathaway e la strabordante Rebel Wilson formano un'inedita ed esplosiva coppia di truffatrici fuoriclasse. Le due decidono di sfidarsi, per mettere a segno la truffa perfetta ai danni di un miliardario.