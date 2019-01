Anne Hathaway da paura, sarà la Strega Suprema per Zemeckis

Il romanzo di Dahl, pubblicato nel 1973, racconta di un bambino di sette anni che si scontra con delle vere streghe. "The Witches" sarà prodotto da Zemeckis insieme ad Alfonso Cuaron e Guillermo del Toro, che in un primo momento avrebbe dovuto dirigerlo.



Anne Hathaway è già stata apprezzata in passato da un pubblico giovane nei panni della Regina Bianca in “Alice in Wonderland” del 2010 di Tim Burton e in “Alice attraverso lo specchio” del 2016, diretto da James Bobin. Dopo "Ocean’s 8", uscito nel 2018, l'attrice è attesa nei cinema in "Serenity", il nuovo film con Diane Lane e Matthew McConaughey.