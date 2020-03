"Cats" sbanca i Razzie Awards: è il peggior film dell'anno 

Pur disponendo di un budget milionario e di star di primo piano (da Rebel Wilson a Taylor Swift), " Cats " è riuscito a sbancare i Razzie Awards aggiudicandosi ben sei premi. La "nemesi" degli Oscar, che ogni anno elegge le peggiori pellicole in circolazione, quest'anno era stata posticipata di qualche settimana e non avrà la cerimonia di premiazione a causa dell'emergenza coronavirus.

La parte da leone ai Razzie Awards l'ha fatto "Cats", diretto da Tom Hooper (premio Oscar per "Il Discorso del Re"). L'ambizioso progetto di portare sul grande schermo l'immortale musical del 1981 si è rivelato uno dei più grandi flop degli ultimi anni. "Cats" si è imposto in sei categorie: peggior film dell'anno, peggior attore non protagonista (James Corden), peggior attrice non protagonista (Rebel Wilson), peggior combo (Qualsiasi palla di pelo di mezzi felini e mezzi umani), peggiore sceneggiatura e peggior regista (Tom Hooper).

Due riconoscimenti per l'action "Rambo: Last Blood" (peggior sequel/remake e peggiore disprezzo per la vita umana e la proprietà pubblica), mentre John Travolta e Hilary Duff si sono imposti come il re e la reginetta della festa (peggior attore/attrice). A Eddie Murphy è invece andato il premio di "redenzione"per l'interpretazione in "Dolemite Is My Name".

TUTTI I VINCITORI:

Peggior film: Cats,

Peggior attore: John Travolta (The Fanatic)

Peggior attrice: Hilary Duff (Sharon Tate – Tra incubo e realtà)

Peggior attore non protagonista: James Corden (Cats)

Peggior attrice non protagonista: Rebel Wilson (Cats)

Peggior coppia: Qualsiasi palla di pelo di mezzi felini e mezzi umani in Cats

Peggior prequel, remake, rif-off o sequel: "Rambo: Last Blood"

Peggior regista: Tom Hooper (Cats)

Peggior sceneggiatura: –Lee Hall e Tom Hooper (Cats)

Razzie Redeemer Award: Eddie Murphy (Dolemite Is My Name)

Peggiore disprezzo per la vita umana e la proprietà pubblica: (Rambo: Last Blood)

