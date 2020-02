Da "Rambo: Last Blood" a "Cats", ecco i candidati ai Razzie Awards

In attesa di sapere quali saranno i film ad aggiudicarsi l'Oscar 2020, sono arrivate puntuali le candidature ai Razzie Awards , i premi alle peggiori pellicole dell’anno cinematografico, e ai loro protagonisti. In lizza ci sono nomi blasonati come quelli di Anne Hathaway e Mathew McConaghey e titoli di richiamo come " Cats " e " Rambo : Last Blood ".

"Cats", il criticatissimo musical di Tom Hooper ispirato all'opera di Broadway composta da Andrew Lloyd Webber, ha fatto il pieno di nomination: ben otto, tra cui peggior film, peggior regista e peggiore sceneggiatura. Stesso numero di candidature anche per "Rambo: Last Blood" e "A Madea Family Funeral", anch'essi in lizza per il titolo di peggior pellicola dell'anno.



Tra quelli in odore di premio come peggiori attori e attrici dell’anno spiccano i nomi dei premi Oscar Anne Hathaway e Matthew McConaughey, oltre a James Franco, Sylvester Stallone, Bruce Willis e John Travolta. Sul fronte dei registi si fanno notare i nomi di Fred Durst e Neil Marshal. Ecco tutti i candidati:

PEGGIOR FILM

"Cats"

"The Fanatic"

"Sharon Tate – Tra incubo e realtà"

"A Madea Family Funeral"

"Rambo: Last Blood"



PEGGIOR REGISTA

Fred Durst – "The Fanatic"

James Franco – "Zeroville"

Adrian Grunberg – "Rambo: Last Blood"

Tom Hooper – "Cats"

Neil Marshall – "Hellboy"



PEGGIORE ATTRICE PROTAGONISTA

Hilary Duff in Sharon Tate – "Tra incubo e realtà"

Anne Hathaway - "Attenti a quelle due"

Francesca Hayward - "Cats"

Tyler Perry - "A Madea Family Funeral"

Rebel Wilson - "Attenti a quelle due"

PEGGIORE ATTORE PROTAGONISTA

James Franco - "Zeroville"

David Harbour - "Hellboy"

Matthew McConaughey "Serenity – L'Isola dell'inganno"

Sylvester Stallone - "Rambo: Last Blood"

John Travolta in The Fanatic e in Trading Paint – Oltre la Leggenda



PEGGIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Jessica Chastain - "X Men: Dark Phoenix"

Cassi Davis - "A Madea Family Funeral"

Judi Dench - "Cats"

Fenessa Pineda - "Rambo: Last Blood"

Rebel Wilson - "Cats"



PEGGIORE ATTORE NONPROTAGONISTA

James Corden - "Cats"

Tyler Perry - "A Madea Family Funeral (come “Joe”)"

Tyler Perry - "A Madea Family Funeral (come "Zio Heathrow")"

Seth Rogan - "Zeroville"

Bruce Willis - "Glass"



PEGGIOR COPPIA SULLO SCHERMO

Qualunque mezzo gatto/mezzo umano e la sua palla di pello – "Cats"

Jason Derulo e il suo pacco sterilizzato in CGI – "Cats"

Tyler Perry e Tyler Perry (o Tyler Perry) – "A Madea Family Funeral"

Sylvester Stallone e la sua rabbia impotente – "Rambo: Last Blood"

John Travolta e qualunque sceneggiatura accetti di fare



PEGGIOR SCENEGGIATURA

"Cats" – Lee Hall e Tom Hooper

"Sharon Tate2 – Tra incubo e realtà – Danial Farrands

"Hellboy" – Andrew Cosby

"A Madea Family Funeral" – Tyler Perry

"Rambo: Last Blood" – Matthew Cirulnick e Sylvester Stallone



PEGGIOR REMAKE, RIP-OFF E SEQUEL

"X Men: Dark Phoenix"

"Godzilla II – King of the Monsters"

"Hellboy"

"A Madea Family Funeral"

"Rambo: Last Blood"

PEGGIOR DISPREZZO PER LA VITA UMANA E LA PROPRIETA' PUBBLICA

"Dragged Across Concrete"

"Sharon Tate – Tra incubo e realtà"

"Hellboy"

"Joker"

"Rambo: Last Blood"

RAZZIE REDEEMER AWARD

Eddie Murphy - "Dolemite Is My Name"

Keanu Reeves - "John Wick 3 & Toy Story 4"

Adam Sandler - "Diamanti Grezzi"

Jennifer Lopez - "Le Ragazze di Wall Street – Business is Business"

Will Smith - "Aaddin"

