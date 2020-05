Adele torna sui social più snella che mai

C'è chi dice che Adele abbia perso 50 chili con la nuova dieta, lei ne dichiara "solo" 30. Una cosa però è certa: la cantante inglese è più snella che mai. Su Instagram ha postato una foto in cui è irriconoscibile. Con un miniabito nero che mette in evidenza il nuovo fisico, l'artista ringrazia i fan che le hanno dedicato parole d'amore per il suo compleanno (il 5 maggio ha compiuto 32 anni). E il post conquista più di un milione di like.