Coronavirus, Adele mette i fan in allerta: il nuovo album potrebbe slittare al 2021

Il nuovo album di Adele, il primo dal 2015, era atteso per settembre, ma alcuni criptici messaggi della star durante una chat Instgram con due produttori musicali, l'altra sera, hanno gettato i fan nel panico. Sembra infatti che l'emergenza dettata dal coronavirus costringa anche la cantante britannica a rimandare i suoi progetti al 2021: "Dai, siamo nel 2020 non ci è dato di ottenere ciò che avevamo in mente...".

Un commento vago, che i fan hanno però interpretato subito come un brutto presagio, il suggerimento che l'album non uscirà come previsto a settembre. Un destino comun anche ad altri artisti del calibro di Lady Gaga, Sam Smith e Alanis Morissette, costretti a mettere in pausa le loro prossime uscite a causa della crisi sanitaria globale.

La star di "Hello", 31 anni, stava parlando con i produttori Babyface e Teddy Riley via Instagram, in una diretta particolarmente disturbata dal punto di vista tecnico, tra black out e interruzioni, alla conclusione della quale la cantante ha fatto il suo criptico commento.

Nemmeno un mese fa il frontman dei OneRepublic Ryan Tedder, che ha collaborato con Adele per successi come "Rumor Has It" e "Turning Table" e che sta lavorando con lei anche al suo nuovo album, aveva dato ai fan, invece, buone notizie sullo stato del nuovo progetto musicale della star, dicendo che la cantante era più in forma che mai in studio, nonostante il proposito di dedicarsi completamente al suo ruolo di madre.

22 milioni di copie in tutto il mondo, due Grammy Awards, Adele aveva "spoilerato" l'arrivo di un nuovo album a settembre lo scoroso mese per sbaglio durante il ricevimento di nozze dell'amica Laura Dockrill. "Aspettatevi il ​​mio album a settembre" aveva detto al pubblico prima di dedicare la sua "Rolling In The Deep" alla sposa.

