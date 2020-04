Dopo il divorzio Adele svende casa e perde un milione di sterline

Pur di voltare pagina e liberarsi in fretta del ricordo dell'ex marito Simon Konecki, Adele ha svenduto la sua villa del Sussex, pagata nel 2017 quattro milioni di sterline, ad "appena" tre milioni. A quanto riporta il "Sun" la vendita si sarebbe conclusa lo scorso anno, mentre stava divorziando da Konecki. Adele aveva comprato la villa per tutelare la sua privacy e vivere immersa nel verde.

La tenuta del 18esimo secolo si estende per 48 acri e comprende anche un campo da tennis, mentre all'interno conta ben otto camere da letto. Non è l'unica residenza britannica della star, che possiede anche un appartamento e una casa a Londra. Al momento Adele sta passando molto tempo a Los Angeles, dove lei e l'ex marito hanno comprato due case nello stesso quartiere per amore del figlio Angelo (7 anni).

DIVORZIO MILIONARIO - Dopo anni di fidanzamento, i due si erano sposati nel 2016 ma dopo appena tre anni il matrimonio è naufragato. I dettagli del loro divorzio, costato 140 milioni di sterline, sono rimasti top secret dopo che la cantante ha ottenuto da un giudice della California che l'accordo tra lei e l'ex marito rimanesse privato.

NUOVA VITA PER ADELE - Il cambiamento, tuttavia, sembra aver fatto bene ad Adele. La cantante nell'ultimo periodo ha infatti perso peso e sta lavorando al nuovo album che dovrebbe vedere la luce entro il 2020. A Los Angeles ha stretto molte amicizie "vip", come quella con l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence. Qualche tempo fa, infatti, le due erano state pizzicati in un locale a ridere e bere insieme come due vecchie amiche.

