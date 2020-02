Adele scatenatissima e super magra canta al matrimonio della sua migliore amica

Maglia bianca aderente e gonna a fiori, il vitino stretto a rammentare i 30 chili persi e i lunghi capelli legati in una coda. Adele è riapparsa, al matrimonio di una delle sue migliori anche (che ha officiato, ndr) per fare ciò che le riesce magistralmente: cantare. L'artista si è scatenata ballando e divertendosi come si può vedere in una serie di video condivisi sulle storie Instagram di alcuni invitati.

Adele è apparsa, come già al party di Beyoncé e Jay-Z organizzato per gli Oscar 2020, in splendida forma fisica coi suoi 30 chili in meno, euforica e piena di energie.

Una rara performance della cantante, lontana dalle scene da un po', ma che è voluta tornare a cantare per questo mini show dedicato ad una delle sue migliori amiche Laura Dockrill, che ha sposato il musicista dei "The Maccabees" Hugo White.

Adele e Laura si conoscono da moltissimi anni e pare siano cresciute insieme e abbiano frequentato la prestigiosa Brit School.

Ricevimento nuziale ad alto tasso alcolico e artistico, tra gli invitati infatti c’era anche Florence Welch, cantante dei "Florence against the machine".

Pare inoltre che proprio durante la festa Adele abbia annunciato l'uscita del suo prossimo album che avverrà a settembre.

