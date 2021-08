Afp 1 di 20 Afp 2 di 20 Afp 3 di 20 Afp 4 di 20 Afp 5 di 20 Afp 6 di 20 Afp 7 di 20 Afp 8 di 20 Afp 9 di 20 Afp 10 di 20 Afp 11 di 20 Ansa 12 di 20 Ansa 13 di 20 Ansa 14 di 20 Ansa 15 di 20 Ansa 16 di 20 IPA 17 di 20 IPA 18 di 20 Ansa 19 di 20 Ansa 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il cantante dei Rammstein, Till Lindemann, è stato arrestato e interrogato in Russia dalla polizia che l'ha prelevato nella sua stanza d'albergo. L'artista si sarebbe dovuto esibire in solo al festival Maklarin For Homeland a Tver, a quasi 200 chilometri a nord-ovest di Mosca. Il motivo del fermo sarebbe la violazione delle norme anti-Covid imposte dal governo russo per gli eventi su larga scala (gli eventi all'aperto sono limitati al massimo a 500 persone). Al momento non c'è ancora alcuna comunicazione ufficiale da parte del cantante o del suo staff.