Voce a riposo

Raf si ferma: nuovo intervento alla faringe, il tour slitta al 2027

Il cantautore aveva già affrontato un'operazione nel 2024, ma il problema si è ripresentato. I concerti nei palasport sono stati rinviati di un anno

01 Ott 2026 - 16:52
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Raf durante uno dei suoi ultimi concerti © Instagram

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Raf si ferma. Il cantautore dovrà sottoporsi a un nuovo intervento alla faringe, seguito da un periodo di riposo e recupero. Per questo il tour "Infinito - Palasport", atteso nei palazzetti a ottobre, slitta di un anno: le tre date saranno recuperate nell'autunno 2027. Lo ha annunciato lo stesso artista, con un messaggio rivolto ai fan.

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Raf, il problema alla faringe è tornato

 Il disturbo si è ripresentato a fine agosto. Raf racconta di essere riuscito comunque a chiudere il tour estivo grazie ai farmaci, che gli hanno permesso di tenere sotto controllo la situazione ma che non possono essere assunti a lungo. Da qui la decisione: "Ora dovrò sottopormi a un nuovo intervento risolutivo e soprattutto concedere alla mia voce il tempo necessario per riprendersi".

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L'operazione a faringe e laringe del 2024

 Per il cantautore non è la prima volta in sala operatoria. A settembre 2024 Raf era già stato operato per un problema a faringe e laringe. Era stata la moglie Gabriella Labate a condividere su Instagram un video girato in ospedale, in cui lui, ancora sotto l'effetto della sedazione, tranquillizzava i fan. Aveva parlato di un intervento programmato da tempo, eseguito con una tecnica poco invasiva, che doveva servire anche a migliorare le prestazioni nel canto. Un problema che, ammette oggi, "pensavo di aver risolto".

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Le scuse di Raf ai fan

 Nel suo messaggio, Raf parte da una premessa: "Come sapete, i concerti si programmano con molti mesi di anticipo e a volte, nel frattempo, capitano imprevisti". E sull'operazione che lo attende, dice: "È un passaggio necessario, che devo affrontare rispettando i tempi indicati per poter tornare a fare quello che amo nelle condizioni migliori. Mi dispiace farvi aspettare, soprattutto perché so quanto stavamo aspettando questi concerti. Grazie per l'affetto che mi fate sentire, sempre".

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Tour Infinito, le nuove date del 2027

 Cambia anche l'ordine delle tappe. Il tour si sarebbe dovuto aprire a Napoli, ora partirà invece da Milano:

2 ottobre 2027, Milano, Unipol Forum (recupero del 12 ottobre 2026)
9 ottobre 2027, Roma, Palazzo dello Sport (recupero del 17 ottobre 2026)
14 ottobre 2027, Napoli, Palapartenope (recupero del 9 ottobre 2026)

I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date. Chi preferisce il rimborso può richiederlo entro il 30 ottobre 2026. Per riascoltare dal vivo la voce di "Self Control" e "Cosa resterà degli anni '80", dunque, ci sarà da aspettare ancora un anno.

Raf, un tour per mostrarsi a 360°: "Non fermatevi ai miei successi pop"

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