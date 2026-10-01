Raf, un tour per mostrarsi a 360°: "Non fermatevi ai miei successi pop"
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Raf durante uno dei suoi ultimi concerti © Instagram
Raf si ferma. Il cantautore dovrà sottoporsi a un nuovo intervento alla faringe, seguito da un periodo di riposo e recupero. Per questo il tour "Infinito - Palasport", atteso nei palazzetti a ottobre, slitta di un anno: le tre date saranno recuperate nell'autunno 2027. Lo ha annunciato lo stesso artista, con un messaggio rivolto ai fan.
Il disturbo si è ripresentato a fine agosto. Raf racconta di essere riuscito comunque a chiudere il tour estivo grazie ai farmaci, che gli hanno permesso di tenere sotto controllo la situazione ma che non possono essere assunti a lungo. Da qui la decisione: "Ora dovrò sottopormi a un nuovo intervento risolutivo e soprattutto concedere alla mia voce il tempo necessario per riprendersi".
Per il cantautore non è la prima volta in sala operatoria. A settembre 2024 Raf era già stato operato per un problema a faringe e laringe. Era stata la moglie Gabriella Labate a condividere su Instagram un video girato in ospedale, in cui lui, ancora sotto l'effetto della sedazione, tranquillizzava i fan. Aveva parlato di un intervento programmato da tempo, eseguito con una tecnica poco invasiva, che doveva servire anche a migliorare le prestazioni nel canto. Un problema che, ammette oggi, "pensavo di aver risolto".
Nel suo messaggio, Raf parte da una premessa: "Come sapete, i concerti si programmano con molti mesi di anticipo e a volte, nel frattempo, capitano imprevisti". E sull'operazione che lo attende, dice: "È un passaggio necessario, che devo affrontare rispettando i tempi indicati per poter tornare a fare quello che amo nelle condizioni migliori. Mi dispiace farvi aspettare, soprattutto perché so quanto stavamo aspettando questi concerti. Grazie per l'affetto che mi fate sentire, sempre".
Cambia anche l'ordine delle tappe. Il tour si sarebbe dovuto aprire a Napoli, ora partirà invece da Milano:
2 ottobre 2027, Milano, Unipol Forum (recupero del 12 ottobre 2026)
9 ottobre 2027, Roma, Palazzo dello Sport (recupero del 17 ottobre 2026)
14 ottobre 2027, Napoli, Palapartenope (recupero del 9 ottobre 2026)
I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date. Chi preferisce il rimborso può richiederlo entro il 30 ottobre 2026. Per riascoltare dal vivo la voce di "Self Control" e "Cosa resterà degli anni '80", dunque, ci sarà da aspettare ancora un anno.
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