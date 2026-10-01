Per il cantautore non è la prima volta in sala operatoria. A settembre 2024 Raf era già stato operato per un problema a faringe e laringe. Era stata la moglie Gabriella Labate a condividere su Instagram un video girato in ospedale, in cui lui, ancora sotto l'effetto della sedazione, tranquillizzava i fan. Aveva parlato di un intervento programmato da tempo, eseguito con una tecnica poco invasiva, che doveva servire anche a migliorare le prestazioni nel canto. Un problema che, ammette oggi, "pensavo di aver risolto".