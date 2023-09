Buon compleanno Raf, eccolo a "Superclassifica Show" nel 1989

Buon compleanno a raf Raf, che quest'oggi compie 64 anni. Nato 29 settembre del 1959, il primo successo discografico dell'amatissimo cantautore è stato "Self control", il singolo pubblicato nel 1984 come estratto dall'album "Raf" e cantato completamente in lingua inglese. Tre anni più tardi arriva la consacrazione come autore, scrivendo il testo di "Si può dare di più" cantata dal trio Morandi-Ruggeri-Tozzi che ha vinto il Festival di Sanremo nel 1987.

È del 1990, invece, uno dei suoi brani più iconici: "Cosa resterà degli anni '80", inclusa nell'album "Cosa resterà...", che contiene anche "Ti pretendo", con la quale si è aggiudicato il "Festivalbar" del 1989. Nel videoclip di quella canzone il cantante si era addirittura improvvisato ballerino e a "Superclassifica Show" raccontava com'era stato cimentarsi nella danza.