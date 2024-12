Raf festeggia i 40 di carriera duettando con Elodie, Giuliano Sangiorgi, J-AX, Levante e Bassi Maestro

40 anni di carriera, 14 album pubblicati in studio, più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Raf ha scritto e realizzato brani che hanno segnato la storia della discografia del nostro Paese; come "Self Control", che ha portato l'artista alla ribalta facendolo conoscere anche al pubblico internazionale, amato da milioni di persone in tutto il modo, in vetta alle classifiche in tutto il mondo; un vero e proprio fenomeno evergreen che rappresenta ancora oggi un inno al senso di libertà e che continua ad essere cantato tra i più giovani. Così come molti altri brani di Raf, tra cui Il battito animale, Infinito, Cosa Resterà degli anni '80, Self Control ha la potenza di restare un cult, una pietra miliare della musica italiana, unica, che continua a farsi sentire forte, ad essere tendenza, a viaggiare senza controllo tra le nuove generazioni.