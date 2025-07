Gli Psicologi al Flowers, una band che crea atmosfera

Al pari di artisti come Calcutta e I cani, si può dire che, in qualche modo, hanno cambiato le regole del gioco. Si sono fatti attendere, hanno proseguito su strade separate, hanno pubblicato progetti solisti. E poi, ecco che a fine 2024 è uscito "DIY". Gli Psicologi sono cresciuti, ma non cambieranno mai. Mettono da sempre nelle loro canzoni la politica, parlano d'amore in maniera sincera, si fanno portavoce delle paure e delle insicurezze di una generazione che spesso sente di non avere un futuro stabile, disillusa e amareggiata. E poi c'è la dimensione live. Una band di professionisti, interazione con il pubblico e tanta voglia di emozionare (emozionarsi) e divertirsi. Andare a sentire gli Psicologi è al pari di una serata insieme al tuo migliore amico. Quello che ti conosce e capisce più di tutti quanti e che sa come aiutarti.