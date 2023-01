Popstar Anni 80, lo scatto social di Marian Gold, Holly Johnson e Nick Van Eede: come sono e com'erano

E adesso si sono ritrovati insieme per uno scatto postato via social che ha scatenato un'ondata di nostalgia nei fan di allora e di oggi. Sono Marian Gold , cantante degli Alphaville, Holly Johnson dei Frankie Goes To Hollywood e Nick Van Eede dei Cutting Crew, che hanno pubblicato la loro foto sui profili del gruppo tedesco, con la definizione "Trio infernal".

Negli Anni 80 sono stati tra i gruppi più amati, anche se magari solo per un breve periodo, segnando con le loro canzoni alcune fasi di quel decennio. Decennsio la cui musica è ancora fortemente presente oggi, sia con i successi di allora che nelle loro influenze in quelli di oggi. I tedeschi Alphaville sono esplosi nel 1984, con l'album "Forever Young" che, oltre al singolo che dava al titolo al disco, conteneva altre due hit, "Big in Japan" e "Sounds Like A Melody". A quello sono seguiti altri sette album, che però hanno avuto minore eco a livello internazionale.

I Frankie Goes To Hollywood hanno invece vissuto il loro momento di gloria tra il 1984 e il 1986. In particolar modo con l'album di debutto "Welcome To the Pleasure Dome", capolavoro prodotto e plasmato dal produttore Trevor Horn, con canzoni diventate davvero epocali come "Relax (Don't Do It)", "Two Tribes" e "The Power of Love". Nel 1986 hanno pubblicato il loro secondo e ultimo lavoro, "Liverpool", chiudendo poi l'anno seguente la loro breve, per quanto luminosa, storia tra litigi e contenziosi legali. Holly Johnson si è dedicato poi alla carriera solista mentre Paul Rutherford a metà anni 90 ha provato senza successo a rimettere in piedi la band con un cantante diverso.

Gli inglesi Cutting Crew hanno invece esordito nel 1985 con l'album "Broadcast", che conteneva il loro singolo più famoso, "(I Just) Died In Your Arms", capace di arrivare al numero uno in classifica negli Stati Uniti. Il pezzo ha avuto un ritorno di fiamma arrivando anche alle nuove generazioni nel 2019, quando è stato inserito nella colonna sonora della terza stagione di "Stranger Things". La formazione si è sciolta nel 1993 riformandosi nel 2005 anche se degli elementi originari è rimasto solo il cantante e chitarrista Nick Van Eede.